Городские власти обратились в полицию по факту вандализма у стелы «Владимир — город трудовой доблести». Неизвестный разбил три светящиеся стойки, которые установили вокруг достопримечательности. Инцидент произошёл в среду, 17 сентября, около пяти часов утра. В распоряжении «Шестого канала» оказалась запись с камеры видеонаблюдения. На кадрах можно увидеть, как сначала на площадку около стелы на электровелосипеде