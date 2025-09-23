Представители турбизнеса из Бахрейна и Саудовской Аравии приехали в регион с информационным туром.

Владимирская область готовится к значительному росту туристического потока из стран Ближнего Востока. Представители турбизнеса из Бахрейна и Саудовской Аравии приехали в регион с информационным туром, чтобы лично познакомиться с достопримечательностями и оценить потенциал для арабских туристов.министра предпринимательства и туризма Владимирской области Юлии Бояркиной, регион является настоящим центром русской культуры и истории. Здесь туристы могут познакомиться с «исконно русскими традициями, белокаменной архитектурой и великолепной природой». По мнению министра, Владимирская область может стать «настоящими золотыми воротами» для путешествий по России для гостей из арабских стран.Эта поездка стала продолжением договорённостей, достигнутых на ПМЭФ-2025, где губернатор Александр Авдеев подписал меморандум с представительницей Бахрейна о сотрудничестве, в том числе и в сфере туризма.Президент Ассоциации российско-арабского сотрудничества в сфере туризма и инвестиций Юлия Максутова отметила, что Россия становится всё более популярной среди туристов из арабских стран. По ее словам, в 2024 году число визитов из стран Персидского залива выросло на 35% по сравнению с 2023 годом, а с 2019 года — более чем в 4 раза.В рамках развития туризма в регионе также ведется работа по внедрению стандартов «муслим-френдли» и «халяльного» туризма, чтобы сделать пребывание гостей максимально комфортным.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .