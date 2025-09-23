Во Владимирской области организаторы подпольных азартных игр заработали свыше 100 миллионов рублей.

В Александровском районе Владимирской области завершено расследование громкого уголовного дела: двое местных жителей предстанут перед судом по обвинению в организации незаконных азартных игр. В течение пяти лет им удалось заработать на этом более 100 миллионов рублей. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Прибыльный подпольный бизнесКак установило следствие, с 2019 по 2024 год 56-летний и 39-летний жители Александрова наладили целую сеть подпольных игровых автоматов. Один из них, лидер группы, приобрел не менее десяти игровых терминалов и разместил их в людных местах городов Струнино и Карабаново. Автоматы можно было найти в самых неожиданных локациях: в магазинах, кафе, на автомойке и даже на городском рынке. Второй фигурант занимался техническим обслуживанием оборудования.«Руководитель группы приобретал оборудование, приискивал помещения, удаленно контролировал поступаемые в терминалы от граждан средства, забирал выручку и выплачивал соучастнику часть прибыли», — подробности в региональном Следственном комитете.Игроки вносили деньги через купюроприемник, а организаторы дистанционно контролировали каждый автомат, отслеживая выручку и поломки. За пять лет их криминальный бизнес принес колоссальный доход — свыше 105 миллионов рублей.Задержали с поличнымПреступная деятельность была выявлена и пресечена благодаря совместной работе сотрудников УФСБ и полиции. Один из злоумышленников был задержан прямо на месте преступления, когда забирал деньги из автомата, а второй — при попытке скрыться.Следователям удалось собрать веские доказательства, что мужчины действовали как организованная группа, с четким распределением ролей и на протяжении долгого времени. Один из фигурантов признал вину полностью, второй — лишь частично, оспаривая заявленную сумму дохода. Изначально они были заключены под стражу, но позже мера пресечения была изменена на домашний арест.«Незаконная деятельность фигурантов была пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Владимирской области во взаимодействии с региональным УФСБ. Расследование уголовного дела проводилось при оперативном сопровождении УЭБиПК УМВД России по Владимирской области», — прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.Какое наказание грозитСогласно Уголовному кодексу РФ, организация азартных игр с использованием оборудования вне игорной зоны, совершенная организованной группой в особо крупном размере (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ), наказывается серьезно. Обвиняемым грозит штраф в размере до полутора миллионов рублей или лишение свободы на срок до шести лет.Как в прокуратуре области, дело с утвержденным обвинительным заключением уже передано в Александровский городской суд, который решит судьбу подпольных миллионеров.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .