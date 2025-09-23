Владимирский Следком завершил расследование в отношении двух жителей Александрова, которые получали доход от подпольной игровой деятельности в течение пяти лет. Следствием установлено,

Владимирский Следком завершил расследование в отношении двух жителей Александрова, которые получали доход от подпольной игровой деятельности в течение пяти лет. Следствием установлено, что с 2019 по 2024 годы один из обвиняемых купил не менее десяти игровых автоматов и установил их в общественных местах в Струнино и Александрове (магазинах, кафе, автомойке, городском рынке). Затем привлек соучастника