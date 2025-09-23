Супруга Пескова, знаменитая фигуристка Татьяна Навка, поделилась в соцсетях снимками семейного отдыха.

Суздаль, жемчужина Владимирской области, продолжает привлекать внимание известных личностей. Недавно город посетила семья пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова. Супруга Пескова, знаменитая фигуристка Татьяна Навка, поделилась в соцсетях снимками семейного отдыха на фоне местных достопримечательностей.На фотографиях запечатлены Дмитрий Песков, Татьяна Навка и их дочь на территории Спасо-Евфимиева монастыря. Судя по кадрам, они также посетили усыпальницу Дмитрия Пожарского.Напомним, ранее мы писали, что