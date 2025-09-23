Специалисты ведомства готовы ответить на самые актуальные вопросы.

С 22 сентября по 3 октября по всей России работает горячая линия Роспотребнадзора, посвящённая профилактике гриппа и ОРВИ. Специалисты ведомства готовы ответить на самые актуальные вопросы.Позвонив, вы можете узнать: где и как сделать прививку от гриппа, как подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку от гриппа с другими вакцинами, какие штаммы вируса включены в состав вакцины этого года, как защитить себя с помощью простых мер, таких как гигиена и проветривание и как распознать первые симптомы у ребёнка и как его защитить.Звонок на номер Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555 49 43 бесплатный.