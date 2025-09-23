Комплекс ориентирован как на жителей региона, так и на туристов из других областей.

Развлекательно-оздоровительный комплекс строится в Дядьково Рязанской области.Туристический объект будет включать в себя гостиничные номера, заведения общественного питания, зоны для оздоровительных процедур, инфраструктуру для активного отдыха и спорта в помещениях и на открытом воздухе. Комплекс ориентирован как на жителей региона, так и на туристов из других областей. Финансирование предоставлено на 12 лет в рамках Постановления Правительства № 141 банком ВТБ. Общая стоимость проекта - 5 млрд рублей.«Крупные туристические проекты становятся центрами притяжения для семейного отдыха и в целом повышают привлекательность российских регионов. Новый многофункциональный оздоровительный центр займет достойное место на туристической карте России и станет любимым местом отдыха жителей Рязанской области и близлежащих регионов», — отметил Руслан Еременко, член правления банка ВТБ.