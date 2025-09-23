Авария произошла 20 сентября, около 17.50, в деревне Бобры Гусь-Хрустального района. По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, водитель «Тойоты Камри» не

Авария произошла 20 сентября, около 17.50, в деревне Бобры Гусь-Хрустального района. По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, водитель «Тойоты Камри» не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в дерево, в результате чего произошло возгорание автомобиля. Спасатели приехали тушить пожар на 3 единицах спецтранспорта. Водитель «Тойоты» 1988 г.р. и пассажир 2005 г.р.