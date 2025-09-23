При ремонте больницы.

В Киржаче Владимирской области разгорается скандал: подрядчик ООО «СДС» обманул государство более чем на 1,8 миллиона рублей при работах в районной больнице. Подробности в прокуратуре региона.Компания, получив аванс в 2,9 млн рублей за реконструкцию входной группы, допустила множество нарушений, выполнив работы лишь на миллион, а отчиталась о четырех. Выяснилось, что директор ООО «СДС» изначально не собирался выполнять контракт. Прокуратура, после обращения руководства больницы, обнаружила, что подрядчик 9 раз числился в реестре недобросовестных поставщиков.Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».