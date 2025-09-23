В этом году в школу пришли 53 малыша в подготовительный класс и 81 первоклассник.

Ковровская Детская художественная школа встретила новый учебный год полностью преобразившись. Благодаря участию в федеральном проекте «Семейные ценности и инфраструктура культуры» школа получила новое оборудование и мебель, а также отремонтировала помещения.Учебное заведение приобрело три большие интерактивные панели и оборудовало целый класс новыми ноутбуками. Кроме того, в аудиториях заменили мебель и закупили свежие учебные пособия для юных художников, в областном правительстве.В этом году в школу пришли 53 малыша в подготовительный класс и 81 первоклассник. Всего же здесь учатся более 300 ребят, которые под руководством преподавателей раскрывают свой творческий потенциал.