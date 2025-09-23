Почти два года жители новостроек по улице Маршала Устинова ждали, когда им построят новую автомобильную дорогу с заездами во дворы, сообщает Минтранс области. Новая дорога соединяет две

Почти два года жители новостроек по улице Маршала Устинова ждали, когда им построят новую автомобильную дорогу с заездами во дворы, сообщает Минтранс области. Новая дорога соединяет две главные улицы Коврова – Строителей и Еловую. На выездах подрядчик установил светофоры и пешеходные переходы. Вдоль домов построил тротуары шириной 2 метра и сделал заезды в каждый двор.