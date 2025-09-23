Региональное отделение Соцфонда приглашает семьи с детьми и беременных женщин на День единого пособия. Он состоится 25 сентября в двух городских парках: «Добросельский» и «Дружба». Единое

