В Судогодском районе 16-летний юноша, управлявший мотоциклом без прав, подозревается в наезде на своего 17-летнего знакомого. Происшествие случилось 9 июня 2025 года, когда водитель потерял управление, выполняя маневр. Об этом сообщили региональном СК. По предварительным данным, 16-летний юноша, не имея водительских прав, взял мотоцикл марки «REGULMOTO» без государственного регистрационного знака и попросил 17-летнего знакомого снять