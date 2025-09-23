В Юрьев-Польском произошел пожар – загорелся автобус ПАЗ. Инцидент случился 21 сентября на улице 1 Мая, д. 76. К счастью, в салоне в момент возгорания не было пассажиров. Об этом сообщили в

В Юрьев-Польском произошел пожар – загорелся автобус ПАЗ. Инцидент случился 21 сентября на улице 1 Мая, д. 76. К счастью, в салоне в момент возгорания не было пассажиров. Об этом сообщили в региональном МЧС. Огонь возник в моторном отсеке, повредив его и салон на площади 10 квадратных метров. Предварительной причиной пожара названа неисправность узлов и