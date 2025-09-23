Русская Православная Церковь по инициативе Патриарха Кирилла проводит особые молебны об исцелении детей, страдающих тяжёлыми заболеваниями, и даровании крепости их родителям. 1 октября, в

Русская Православная Церковь по инициативе Патриарха Кирилла проводит особые молебны об исцелении детей, страдающих тяжёлыми заболеваниями, и даровании крепости их родителям. 1 октября, в день празднования иконы Божией Матери, молебен за тяжело больных детей пройдет во Владимире в Успенском соборе. Присоединиться к молитве могут все желающие. Начало – в 18.00.