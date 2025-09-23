В Суздале подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Российско-Бахрейнским торговым домом, Ассоциацией российско-арабского сотрудничества и Министерством

В Суздале подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Российско-Бахрейнским торговым домом, Ассоциацией российско-арабского сотрудничества и Министерством предпринимательства и туризма региона. Документ закладывает основу для долгосрочного партнерства, направленного на развитие туризма, инвестиций и культурного обмена. Как отметила министр предпринимательства и туризма Владимирской области Юлия Бояркина, это событие открывает новые возможности для региона. Юлия Бояркина, министр предпринимательства