Владимирские поисковики завершили экспедицию в Смоленской области, где обнаружили останки неизвестного красноармейца. Работа проходила в Велижском районе, известном ожесточенными боями Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в облправительстве. Участники экспедиции из Владимирской, Судогодской и Меленковской областей, совместно с местным отрядом “Двина”, проводили поиск солдат, погибших в годы войны. В результате удалось найти и эксгумировать одного