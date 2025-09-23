На этих участках будут убраны уширения проезжей части

Во Владимире планируется ограничить парковку на двух участках улиц — Егорова и Юбилейная. Это делается для повышения безопасности дорожного движения.Как , на этих участках будут убраны уширения проезжей части, которые в настоящий момент используются для парковки. Это улица Егорова в районе дома №8 и улица Юбилейная в районе дома №58.Эти меры направлены на то, чтобы уменьшить скопление автомобилей у регулируемых перекрестков и сделать движение более безопасным для всех участников.