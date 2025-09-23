Во Владимире заключен муниципальный контракт на строительство дороги, которая соединит улицы Куйбышева и Гастелло. Работы на сумму около 266 миллионов рублей выполнит ГУП «ДСУ-3». Об этом

Во Владимире заключен муниципальный контракт на строительство дороги, которая соединит улицы Куйбышева и Гастелло. Работы на сумму около 266 миллионов рублей выполнит ГУП «ДСУ-3». Об этом сообщили в администрации города. Новая автодорога будет строится в период с 1 октября 2025 года по 9 сентября 2026 года. Ожидается, что она улучшит транспортную доступность, а также будет