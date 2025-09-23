В связи с прогнозируемым похолоданием отопительный сезон во Владимире стартует уже в этот четверг, 25 сентября. Соответствующее постановление подписано врип главы города Владимиром

В связи с прогнозируемым похолоданием отопительный сезон во Владимире стартует уже в этот четверг, 25 сентября. Соответствующее постановление подписано врип главы города Владимиром Гаревым. Об этом сообщили в городской администрации. Первыми тепло получат учреждения социальной сферы. В жилых домах подключение отопления начнется с 29 сентября. Полный график будет опубликован завтра.