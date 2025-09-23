Подрядчик приступил к обустройству современного и вместительного парковочного пространства на территории Больницы скорой медицинской помощи. Сейчас ведутся работы по расчистке

Подрядчик приступил к обустройству современного и вместительного парковочного пространства на территории Больницы скорой медицинской помощи. Сейчас ведутся работы по расчистке территории. В рамках проекта запланировано создание более 30 парковочных мест для пациентов и сотрудников лечебного учреждения. Также предусмотрена организация зон отдыха. Из материала администрации г. Владимира в сообществе в ВК: В дальнейшем, после завершения благоустройства,