Во Владимире заменят лестницу в промзоне «Яма». Жителей города давно беспокоит её состояние – часть бетонных ступенек уже развалилась, ходить по ней стало небезопасно, особенно в темное

Во Владимире заменят лестницу в промзоне «Яма». Жителей города давно беспокоит её состояние – часть бетонных ступенек уже развалилась, ходить по ней стало небезопасно, особенно в темное время суток. Дело в том, что лестница является единственным пешеходным спуском с Верхней Дубровы на улицу Мещерскую. По ней ежедневно добираются до работы десятки человек. Пройти от одной