Показатель заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей увеличился на 36,4 процента. В больницы области с признаками ОРВИ обратилось 11 684 человека, во Владимире – 3001. Заболеваемость

Показатель заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей увеличился на 36,4 процента. В больницы области с признаками ОРВИ обратилось 11 684 человека, во Владимире – 3001. Заболеваемость растёт во всех возрастных группах. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии во Владимире провели 452 лабораторных исследования. Вирусы гриппа не обнаружены. Пока в области доминируют риновирусы. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!