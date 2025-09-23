По информации регионального управления Роспотребнадзора, за предыдущую неделю 182 человека обратились в больницы по поводу присасывания членистоногих, в том числе 25 детей. Лабораторные

По информации регионального управления Роспотребнадзора, за предыдущую неделю 182 человека обратились в больницы по поводу присасывания членистоногих, в том числе 25 детей. Лабораторные исследования показали, что 10 клещей были заражены боррелиозом и анаплазмозом. С момента первого случая присасывания в этом сезоне было укушено 2 801 человек, из которых 652 ребенка. В Роспотребнадзоре напоминают: при обнаружении клеща