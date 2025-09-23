За медицинской помощью обратились 11 684 человека, из них 3001 — жители Владимира.

Во Владимирской области зафиксирован резкий рост заболеваемости ОРВИ. За последнюю неделю количество заболевших выросло на 36,4% по сравнению с предыдущим периодом.За медицинской помощью обратились 11 684 человека, из них 3001 — жители Владимира. Рост заболеваемости отмечен во всех возрастных группах. По данным Роспотребнадзора, сейчас активно циркулируют риновирусы. Вирусы гриппа пока не выявлены.В регионе отмечается и существенный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За последнюю неделю было лабораторно подтверждено 128 случаев COVID-19.По данным ведомства, 93,8% заболевших переносят вирус как ОРВИ, а у 6,2% диагностирована внебольничная пневмония.