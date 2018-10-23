29 октября канал ТВ-3 начинает показывать сериал Бориса Хлебникова Обычная женщина. Российская кинозвезда белорусского происхождения Александра Бортич исполняет в нем роль юной провинциалки, которая приезжает в Москву, чтобы продать на аукционе свою… невинность.

29 октября канал ТВ-3 начинает показывать сериал Бориса Хлебникова "Обычная женщина". Российская кинозвезда белорусского происхождения Александра Бортич исполняет в нем роль юной провинциалки, которая приезжает в Москву, чтобы продать на аукционе свою… невинность.В интервью Dni.Ru Бортич призналась, что ни разу не встречалась в жизни с настоящими проститутками, хотя была бы не прочь познакомиться. "Это явление существует, – улыбается актриса. – Это то, что происходит рядом и вокруг нас. Не что-то из ряда вон выходящее, а, наоборот, то, что касается многих. Не могу сказать, что у меня был личный опыт знакомства с проститутками, но мне было бы, наверное, интересно с ними пообщаться. Мне лично очень сложно представить, как на это можно пойти, решиться".По словам актрисы, сложнее всего ей оказалось сыграть продажу девственности. Это очень сложная в эмоциональном плане сцене, где было важно не сойти в пошлость. "Сцена сама по себе не очень приятная –более правильного слова не подберешь, – заверила Александра. - Моя героиня обнажается, хоть и не полностью, и находится в шаге от того, чтобы совершить этот поступок. Очень важно было передать психологическую напряженность момента, поэтому, конечно, ни о каком дублере речи быть не могло".Актриса шокировала рассказом о том, что и как ей пришлось играть. Хотя Анне Михалковой – исполнительнице роли сутенерши, прикрывающей личной примерной матери и владелицы цветочного магазина – пришлось еще труднее. Для этой роли, кстати, она сильно похудела. Но все труды были не напрасны – сериал еще до выхода на экраны собрал множество престижных международных наград. И заслуженно считается самым ожидаемым в этом сезоне.