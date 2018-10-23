Минувшей ночью в филиале Altmans Gallery в Тель-Авиве, где 26 октября открывается первая в Израиле ретроспективная выставка работ Юрия Норштейна, разбили витрины и пытались украсть работы Юрия Норштейна и Франчески Ярбусовой, хранящиеся на складе галереи работы Шагала и Пикассо, а также технику.

Минувшей ночью в филиале Altmans Gallery в Тель-Авиве, где 26 октябряоткрывается первая в Израиле ретроспективная выставка работ ЮрияНорштейна, разбили витрины и пытались украсть работы ЮрияНорштейна и Франчески Ярбусовой, хранящиеся на складе галереи работыШагала и Пикассо, а также технику.К счастью, довести начатое до конца злоумышленникам не удалось: в здании галереи сработала сигнализация. После этого приехала полиция и сотрудники Altmans Gallery Tel Aviv.Все произведения искусства были сохранены. Выставка начнет работать вовремя. Вечером 25 октября состоится вернисаж, а для широкой публики выставка откроется впятницу, 26 октября.Напомним, что Юрий Норштейн также проведет в Израиле встречи-лекции.Ранее Dni.Ru об открытии в московском филиале израильской галереи Altmans Galleryвыставки литографий Марка Шагала – российского и французского художникабелорусско-еврейского происхождения. Выставка посвящена романтике, любви и верности.В составе экспозиции – 35 эстампов Марка Шагала и керамики, которые относятся к 50-60 годам прошлого века. Сюрпризом выставки стала возможность получитьв подарок оригинальную литографию Марка Шагала "Пророк Даниил сольвами" (1965 год).