Минувшей ночью в филиале Altmans Gallery в Тель-Авиве, где 26 октября
открывается первая в Израиле ретроспективная выставка работ Юрия
Норштейна, разбили витрины и пытались украсть работы Юрия
Норштейна и Франчески Ярбусовой, хранящиеся на складе галереи работы
Шагала и Пикассо, а также технику.
Минувшей ночью в филиале Altmans Gallery в Тель-Авиве, где 26 октября
открывается первая в Израиле ретроспективная выставка работ Юрия
Норштейна, разбили витрины и пытались украсть работы Юрия
Норштейна и Франчески Ярбусовой, хранящиеся на складе галереи работы
Шагала и Пикассо, а также технику.
К счастью, довести начатое до конца злоумышленникам не удалось: в здании галереи сработала сигнализация. После этого приехала полиция и сотрудники Altmans Gallery Tel Aviv.
Все произведения искусства были сохранены. Выставка начнет работать вовремя. Вечером 25 октября состоится вернисаж, а для широкой публики выставка откроется в
пятницу, 26 октября.
Напомним, что Юрий Норштейн также проведет в Израиле встречи-лекции.
Ранее Dni.Ru об открытии в московском филиале израильской галереи Altmans Gallery
выставки литографий Марка Шагала – российского и французского художника
белорусско-еврейского происхождения. Выставка посвящена романтике, любви и верности.
В составе экспозиции – 35 эстампов Марка Шагала и керамики, которые относятся к 50-60 годам прошлого века. Сюрпризом выставки стала возможность получить
в подарок оригинальную литографию Марка Шагала "Пророк Даниил со
львами" (1965 год).