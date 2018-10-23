Во Владимире собрались библиотекари России. В нашем городе начала работу тематическая конференция. Несколько дней специалисты будут обсуждать роль литературы и чтения в формировании мировоззрения и образа жизни молодого поколения. Участники пообщаются на эту тему за круглыми столами, проведут ряд пленарных заседаний.

Во Владимире собрались библиотекари России. В нашем городе начала работу тематическая конференция. Несколько дней специалисты будут обсуждать роль литературы и чтения в формировании мировоззрения и образа жизни молодого поколения. Участники пообщаются на эту тему за круглыми столами, проведут ряд пленарных заседаний. Помимо этого запланированы тренинги, мастер-классы, посещение поселковой библиотеки. Цель конференции – обменяться опытом, поделиться друг с другом информацией о реализованных проектах, чтобы как можно больше подростков и детей свободное время проводили, не играя в гаджеты, а читая книжки, пусть даже и электронные.Татьяна Рудишина, главный библиотекарь центральной городской библиотеки имени А.П. Гайдара (г. Москва): "Вот едете вы куда-то далеко, стоите в пробке, поставь ты не попсу, а аудиокнигу, послушайте классику вслух. Классику трудней всего читать, а на слух может и пойдёт".Мария Веденяпина, директор Российской государственной детской библиотеки (г. Москва): "Должно измениться отношение библиотекарей к своим маленьким читателям, нельзя ребёнка всё время одёргивать, говорить: "нельзя ходить туда, нельзя брать это, нельзя кричать и стучать ногами". - Когда ребёнок приходит сейчас в библиотеку, он должен чувствовать себя абсолютно свободно, как у себя дома".