На станции метро Repubblica в Риме вышел из строя эскалатор, на котором находились болельщики ЦСКА. Сообщается, что несколько человек получили серьезные травмы.

На станции метро Repubblica в Риме вышел из строя эскалатор, на котором находились болельщики ЦСКА. Сообщается, что несколько человек получили серьезные травмы.Согласно последним данным, по меньшей мере восемь болельщиков ЦСКА пострадали при крушении эскалатора в метро Рима. Фанаты приехали в итальянскую столицу, чтобы посмотреть матч своего футбольного клуба с "Ромой", передает "Р-Спорт". Очевидцы сняли ЧП на видео.