На станции метро Repubblica в Риме вышел из строя эскалатор, на котором находились болельщики ЦСКА. Сообщается, что несколько человек получили серьезные травмы.

На станции метро Repubblica в Риме вышел из строя эскалатор, на котором находились болельщики ЦСКА. Сообщается, что несколько человек получили серьезные травмы.Согласно последним данным, порядка 20 болельщиков ЦСКА пострадали при крушении эскалатора в метро Рима. Фанаты приехали в итальянскую столицу, чтобы посмотреть матч своего футбольного клуба с "Ромой", передает "Р-Спорт". Очевидцы сняли ЧП на видео.Судя по кадрам с места событий, часть ступеней вышедшего из строя эскалатора обрушилась, и некоторые из пострадавших зацепились за провал в полу. Прибывающие со все возрастающей скоростью люди образовали давку, чем и объясняется большое число пострадавших.По данным telegram-канала Mash, один из болельщиколв ЦСКА в результате ЧП лишился ноги. При этом местные СМИ в произошедшем обвиняют самих пострадавших. La Repubblica пишет, что фанаты прыгнули на эскалаторе, что и привело к его поломке.