Единороссы просят губернатора Челябинской области Бориса Дубровского разобраться с ситуацией в одном из детских садов города Юрюзань. В дошкольном учреждении сократили должность сторожей и потребовали обеспечивать безопасность от воспитателей детсада. Обращение в адрес главы региона направила координатор партийного проекта Единой России Новая школа, члена президиума Генсовета партии Алена Аршинова.

Единороссыпросят губернатора Челябинской области Бориса Дубровского разобраться сситуацией в одном из детских садов города Юрюзань. В дошкольномучреждении сократили должность сторожей и потребовали обеспечиватьбезопасность от воспитателей детсада. Обращение в адрес главы регионанаправила координатор партийного проекта "Единой России" "Новая школа",члена президиума Генсовета партии Алена Аршинова.Поее словам, необходимо устранить допущенные ошибки со стороны органов,ответственных за образование в области и принять меры по необходимомуштатного укомплектованию детсада. "А также провести проверку и вдругих детских садах области на предмет наличия подобных нарушений", -подчеркнула единоросс.Ситуацию, когда обязанности по охране дошкольного учреждения перекладывают на плечи педагогов Аршинованазвала вопиющей. По ее словам, воспитателей наоборот нужноподдерживать, в том числе повышением оплаты труда, квалифицированноймедицинской помощью, повышением квалификации, снижением численностидетей в группах и другими мерами.В одиночку справиться со всеми задачами в детском саду педагоги не могут, уверена Аршинова.И вместо того, чтобы обеспечить постоянное взаимодействие коллективадетсада с медиками, психологами и службой безопасности, воспитателейоставляют один на один со всеми проблемами, сокрушается она.Ранеев Сети распространилось видеообращение педагога детсада "Петушок"города Юрюзань в адрес губернатора Челябинской области. В немвоспитатель рассказала о сокращении должностей охранников.Партийныйпроект "Новая школа" направлен на поддержку и развитие системы общего,среднего, высшего и дополнительного образования. "Единая Россия"помогает в создании учебных мест за счет строительства школ и оснащенияих современным оборудованием.Важный фронт работ партпроекта– дошкольное образование, в частности, обеспечение малышей до трех летместами в детских садах. Партийцы держат на контроле не только повышениедоступности дошкольного образования, но и следят за его качеством.Также деятельность партийного проекта "ЕР" "Новая школа" направлена насоздание равных условий получения образования для ребят вне зависимостиот места их проживания.