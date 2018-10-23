Единороссы
просят губернатора Челябинской области Бориса Дубровского разобраться с
ситуацией в одном из детских садов города Юрюзань. В дошкольном
учреждении сократили должность сторожей и потребовали обеспечивать
безопасность от воспитателей детсада. Обращение в адрес главы региона
направила координатор партийного проекта Единой России Новая школа,
члена президиума Генсовета партии Алена Аршинова.
Единороссы
просят губернатора Челябинской области Бориса Дубровского разобраться с
ситуацией в одном из детских садов города Юрюзань. В дошкольном
учреждении сократили должность сторожей и потребовали обеспечивать
безопасность от воспитателей детсада. Обращение в адрес главы региона
направила координатор партийного проекта "Единой России" "Новая школа",
члена президиума Генсовета партии Алена Аршинова.
По
ее словам, необходимо устранить допущенные ошибки со стороны органов,
ответственных за образование в области и принять меры по необходимому
штатного укомплектованию детсада. "А также провести проверку и в
других детских садах области на предмет наличия подобных нарушений", -
подчеркнула единоросс.
Ситуацию, когда обязанности по охране дошкольного учреждения перекладывают на плечи педагогов Аршинова
назвала вопиющей. По ее словам, воспитателей наоборот нужно
поддерживать, в том числе повышением оплаты труда, квалифицированной
медицинской помощью, повышением квалификации, снижением численности
детей в группах и другими мерами.
В одиночку справиться со всеми задачами в детском саду педагоги не могут, уверена Аршинова.
И вместо того, чтобы обеспечить постоянное взаимодействие коллектива
детсада с медиками, психологами и службой безопасности, воспитателей
оставляют один на один со всеми проблемами, сокрушается она.
Ранее
в Сети распространилось видеообращение педагога детсада "Петушок"
города Юрюзань в адрес губернатора Челябинской области. В нем
воспитатель рассказала о сокращении должностей охранников.
Партийный
проект "Новая школа" направлен на поддержку и развитие системы общего,
среднего, высшего и дополнительного образования. "Единая Россия"
помогает в создании учебных мест за счет строительства школ и оснащения
их современным оборудованием.
Важный фронт работ партпроекта
– дошкольное образование, в частности, обеспечение малышей до трех лет
местами в детских садах. Партийцы держат на контроле не только повышение
доступности дошкольного образования, но и следят за его качеством.
Также деятельность партийного проекта "ЕР" "Новая школа" направлена на
создание равных условий получения образования для ребят вне зависимости
от места их проживания.