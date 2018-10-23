Максимальный срок наказания, который грозит мошенникам - 7 лет лишения свободы

Максимальный срок наказания, который грозит мошенникам - 7 лет лишения свободыВесной этого года региональная ФСБ выявила противоправную деятельность четверых жителей области. Их обвинили в организации канала незаконной миграции.В прошлом году они создали свой «бизнес на нелегалах». Начальник распределял обязанности и координировал действия всех членов группы. Второй мошенник искал мигрантов с истекшим законным сроком временного пребывания в России. С ними он договаривался об оказании «помощи». Им проставляли в паспортах фиктивные штампы и изготовляли поддельные миграционные карты. Паспорта иностранцев посредник передавал соучастникамЗа оказание услуг они брали по 4-6 тысяч рублей с каждого.При задержании преступной группы оперативники изъяли у мошенников более 100 поддельных дата-штампов и 180 паспортов. Прямо во время проведения захвата туда продолжали приезжать мигранты, которые хотели забрать свои документы.В отношении задержанных возбудили уголовные дела за организацию незаконного въезда в РФ иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в РФ.Максимальный срок наказания, который грозит мошенникам - 7 лет лишения свободы.Как сегодня сообщают в ФСБ, одному из фигурантов вынесли приговор в виде 1 года и 8 месяцев лишения свободы.Материалы в отношении других членов группы находятся на рассмотрении в суде.