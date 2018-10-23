Россияне считают достойным уровень пенсии в размере 37,3 тысячи рублей, сообщает ИА Regnum со ссылкой на данные опроса агентства Superjob

При этом мужчины назвали оптимальный размер пенсии в 38,9 тысячи рублей, а женщины — 35,8 тысячи. Участники опроса, зарабатывающие до 25 тысяч рублей в месяц, хотят получать пенсию в 32,2 тысячи рублей, а те, кто зарабатывает больше 45 тысяч, — 40,3 тысячи рублей.Существовать лишь на государственную пенсию собираются порядка 16% опрошенных. 29% надеются получать доход на пенсии за счет работы и подработки, 19% респондентов рассчитывают на личные накопления, а 3% граждан надеются на финансовую помощь от своих детей.Последний раз подобный опрос проводился Superjob в 2016 году. Тогда россияне назвали достойным размер пенсии в 35,2 тысячи рублей. Средний размер пенсии россиян в 2018 году составляет около 14 тысяч рублей.