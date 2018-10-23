Энрике Иглесиас и Анна Курникова вместе уже более 15 лет, однако многочисленные поклонники до сих пор точно не знают, оформили ли влюбленные свои отношения. Латиноамериканский исполнитель прояснил ситуацию.

Энрике Иглесиас и Анна Курникова вместе уже более 15 лет, однако многочисленные поклонники до сих пор точно не знают, оформили ли влюбленные свои отношения. Латиноамериканский исполнитель прояснил ситуацию.Энрике Иглесиас и Анна Курникова познакомились в далеком 2001 году на съемках клипа горячего брюнета Escape. Говорят, вначале певец и теннисистка не понравились друг другу. Более того, якобы артист даже придирался к российской красавице, и та намеревалась покинуть съемочную площадку. Однако пара сумела урегулировать все неприятности, а спустя время появилась информация о том, что Анна и Энрике встречаются.С тех пор прошло 17 лет. Об отношениях Иглесиаса и Курниковой мало что известно. Изредка то певец, то теннисистка дают интервью, однако они малоинформативны, и фанаты буквально теряются в догадках, оформили ли Энрике и Анна отношения или продолжают оставаться обычными любовниками. Даже рождение двойни в декабре 2017 года не прояснило ситуации.В итоге, в свежем интервью Энрике Иглесиас дал понять, что Анна Курникова все еще свободная женщина, но вскоре ее статус может кардинально поменяться. "Когда вы вместе долгое время, статус отношений ничем не отличается от брака. Мы вместе 17 лет. Какая разница? Я верю в брак, но даже если мы поженимся, то ничего не изменится. Но когда-нибудь я бы хотел сыграть свадьбу", – цитирует Энрике Иглесиаса ENews. Тем самым певец дал понять, что готов жениться.Латиноамериканский исполнитель оказался настолько откровенен, что признался: несмотря на наличие двоих маленьких детей, сексуальные отношения у него с теннисисткой регулярные. Якобы Анна Курникова балует Энрике Иглесиаса почти каждое утро. Впрочем, певец не скрывает, что у них с Аней не все так ванильно, как кажется со стороны."Как и любая пара, мы переживаем взлеты и падения. Мы не всегда идеальны, но это и прекрасно", – заключил латиноамериканский исполнитель. По мнению Иглесиаса, Анна Курникова замечательная мать. "За ней невероятно наблюдать, как она справляется с малышами. Удивительно смотреть, что она делает, когда в ней говорит материнский инстинкт", – признался Энрике Иглесиас.