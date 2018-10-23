На Украине недовольны итальянской картой мира, на которой Крым изображен как часть России. Пользователи соцсетей почему-то вспомнили, что именно в Италии зародился фашизм.

На Украине недовольны итальянской картой мира, на которойКрым изображен как часть России. Пользователи соцсетей почему-то вспомнили, чтоименно в Италии зародился фашизм.Фотографию карты опубликовал некто Алексей Петров,призвавший подписчиков вежливо объяснить на пальцах ее издателям принадлежностьполуострова.В комментариях пользователи припомнили Италии все грехи. "Выложитекарту Италии без Сицилии", – предложил Володимир Гамалиця. А другой пользовательприпомнил Италии зародившийся там фашизм.Скандалы с картами возникают с 2014 года регулярно. Этим летомамериканское агентство Bloomberg опубликовало карту с ничейным полуостровом.Тогда же крупнейший немецкий телеканал 3Sat показал документальныйфильм о Сибири, в котором была продемонстрирована карта с российским Крымом.Крым вошел в состав России в марте 2014 года. США и страныЕвросоюза не признали его частью нашей страны. В результате перед многимикартографическими сервисами встала проблема: в составе какой страны показыватьэтот полуостров.Карты Google долгое время считали Крым украинским, но летом2016 года компания вернула названия населенным пунктам республики, которые былипереименованы согласно украинскому закону о декоммунизации.Российский Крым на картах не дает покоя только частиукраинского общества. Во всем мире прекрасно понимают, что республика навсегдастала частью России и с этим нужно просто смириться.