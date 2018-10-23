На Украине недовольны итальянской картой мира, на которой
Крым изображен как часть России. Пользователи соцсетей почему-то вспомнили, что
именно в Италии зародился фашизм.
На Украине недовольны итальянской картой мира, на которой
Крым изображен как часть России. Пользователи соцсетей почему-то вспомнили, что
именно в Италии зародился фашизм.
Фотографию карты опубликовал некто Алексей Петров,
призвавший подписчиков вежливо объяснить на пальцах ее издателям принадлежность
полуострова.
В комментариях пользователи припомнили Италии все грехи. "Выложите
карту Италии без Сицилии", – предложил Володимир Гамалиця. А другой пользователь
припомнил Италии зародившийся там фашизм.
Скандалы с картами возникают с 2014 года регулярно. Этим летом
американское агентство Bloomberg опубликовало карту с ничейным полуостровом.
Тогда же крупнейший немецкий телеканал 3Sat показал документальный
фильм о Сибири, в котором была продемонстрирована карта с российским Крымом.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года. США и страны
Евросоюза не признали его частью нашей страны. В результате перед многими
картографическими сервисами встала проблема: в составе какой страны показывать
этот полуостров.
Карты Google долгое время считали Крым украинским, но летом
2016 года компания вернула названия населенным пунктам республики, которые были
переименованы согласно украинскому закону о декоммунизации.
Российский Крым на картах не дает покоя только части
украинского общества. Во всем мире прекрасно понимают, что республика навсегда
стала частью России и с этим нужно просто смириться.