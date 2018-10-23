Скончался канадский рэпер Джон Мак-Мюррей. Исполнителю было 34 года.

Скончался канадский рэпер ДжонМак-Мюррей. Исполнителю было 34 года.Трагедияпроизошла на съемках музыкального клипа. Мак-Мюррей скончался в результатепадения с самолета.Рэперсовершал трюк, во время которого должен был пройтись по крылу летящего лайнераCessna, но не удержался и сорвался с огромной высоты. Перед этимрэпер тренировался несколько месяцев, но ситуация пошла не по плану.По словам менеджеровартиста, Джон держался за крыло, но упал. "У него уже не оставалось временираскрыть парашют", – цитирует агентов Huffpost Canada. Рэпер скончался на местеот полученных травм. В то же время самолет благополучноприземлился, пилот не пострадал. Полиция начала расследование трагическогоинцидента.Известно, что в прошлом Мак-Мюррейпрофессионально занимался горнолыжным спортом, но после полученной травмыувлекся музыкой. В его клипах постоянно фигурируют опасные сцены. Джону семьраз делали операции.Мак-Мюррей родился в 1984 году в Калгари, позже переехал вЛос-Анджелес. Работал как постановщик экстремальных трюков для кино и клипов ивладел компанией, выпускающей спортивные фильмы.