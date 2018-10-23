Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам получил серьезные травмы после падения со спуска. Сейчас спортсмен Сергей Устюгов находится в больнице, за его состоянием следят медики.

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам получил серьезные травмы после падения со спуска. Сейчас спортсмен Сергей Устюгов находится в больнице, за его состоянием следят медики.Лыжник недавно прибыл в Италию на сборы. Во время тренировки на одном из спусков Сергей очень сильно разогнался и не справился с управлением. В результате падения он повредил руку. "В понедельник на тренировке в Валь Сеналесе Устюгов сильно упал со спуска. Сегодня он был доставлен в местную больницу для дальнейшего обследования по поводу травмы пальца руки", – рассказал об инциденте с Устюговым тренер сборной России Маркус Крамер.Позднее спортсмен разместил снимок из больницы на своей странице в Instagram. Пострадавший лежит на кровати с перемотанной рукой и спрашивает у своих подписчиков, фейк этот снимок или нет. Пока неизвестно, увидим ли мы Устюгова на ближайших соревнованиях.Сейчас российские лыжники готовятся к первому этапу Кубка мира в Куусамо в Финляндии. Соревнования начнутся уже 24-25 ноября.Напомним, что Сергей Устюгов выиграл шесть из семи этапов в многодневной лыжной гонке Тур де Ски 2016/2017 и одержал победу в общем зачете. На чемпионате мира он завоевал две золотые и три серебряные медали в разных видах программы. В 2018 году Устюгова должны были отправить на Олимпиаду в Южную Корею, но он не оказался в списке приглашенных.