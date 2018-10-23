Александр Кержаков уверен, что его жена не сможет дать их сыну необходимой заботы и любви. Милана Тюльпанова видела ребенка лишь дважды за последний год. 23 октября суд определит, с кем из родителей останется мальчик после их развода.

Александр Кержаков уверен, что его жена не сможет дать ихсыну необходимой заботы и любви. Милана Тюльпанова видела ребенка лишь дваждыза последний год. 23 октября суд определит, с кем из родителей останетсямальчик после их развода.Бывший футболист питерского "Зенита", перешедшийна тренерскую работу, очень хочет, чтобы Милана как можно скорее пришла в форму– ребенку нужна полноценная мать. Пока же, к сожалению, мальчик может ее и невспомнить, она сыном почти не занималась."В промежутках между лечениями видела сына два раза.После этого она не хотела видеть его. То ее не устраивала погода, то время,когда мы договаривались, чтобы она приехала к ребенку. И это после того, какона не видела его четыре месяца. Говорить о том, что ей необходим ребенок, я быне стал", – сказал Кержаков. Александр подчеркнул: сын должен жить влюбви.Суд в Санкт-Петербурге на предварительном заседанииопределит место жительства сына Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой. Искв конце сентября подала жена – она заявила, что не может отдать ребенка мужу,поскольку в противном случае никогда сына не увидит.Экс-футболист приехал на заседание сам и взял с собойадвоката. Милана в суд не явилась. Ее интересы в суде представляют адвокатыАлександр Добровинский и Марина Дубровская, которая сейчас также занятабракоразводным процессом Глушаковых.Милана Тюльпанова проходила длительное лечение отнаркозависимости. Девушка пристрастилась к наркотикам после смерти ее отца,сенатора Вадима Тюльпанова. Сын Кержмкова живет с Александром – и, по егословам, получает все, что нужно для здорового развития и роста. Футболист подчеркивает:поведение его жены не соответствует понятию о любящих родителях, передаетСам спортсмен был женат уже трижды, от каждого брака у него есть ребенок.Подробнее: https://neva.today/news/kerzhakov-priehal-v-peterburgskij-sud-razvoditsya-s-docheryu-pokojnogo-senatora-tyulpanova-160423/