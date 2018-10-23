Дело Александра Кокорина приобретает серьезный оборот. Высказывания футболиста проверяют на экстремизм.

Дело Александра Кокорина приобретает серьезный оборот.Высказывания футболиста проверяют на экстремизм.Избиение чиновников Минтранса в "Кофемании"сопровождалось оскорблениями, которые пьяный Кокорин-старший выкрикивал в адрес Дениса Пака. Эксперты заинтересовались, нет ли в них враждыи унижения человеческого достоинства.Следователям братья Кокорины (Кирилл такжеарестован) рассказали, что в то роковое утро в "Кофемании" заиграл известныйтрек Gangnam Style. Это стало своего рода катализатором для нападения начиновника азиатской внешности, пишет Telegram-канал Mash.Ранее, на очной ставке с потерпевшими, Александр Кокоринизвинился перед Денисом Паком, однако прощения не получил. Эксперты проверяют, подходятли высказывания футболиста по поводу национальной принадлежности чиновника под282 статью Уголовного кодекса ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижениечеловеческого достоинства"). В совокупности со статьей о хулиганствеспортсмен может получить шесть лет тюрьмы.Напомним, 8 октября футболисты с группой приятелей избиливодителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который ожидал ее у гостиницы"Пекин". Мужчина был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Вдраке участвовал и младший брат Кокорина Кирилл, который также задержан.Позже дебоширы устроили драку в "Кофемании" наБольшой Никитской. Жертвами оказались чиновники Минпромторга. Сотрудникведомства Денис Пак получил удар стулом по голове и сотрясение мозга, егоспутник – ушибы и синяки.Братья Кокорины и Павел Мамаев будут находиться под арестом в"Бутырке" до 8 декабря. Так решил Мосгорсуд.