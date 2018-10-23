Дело Александра Кокорина приобретает серьезный оборот.
Высказывания футболиста проверяют на экстремизм.
Дело Александра Кокорина приобретает серьезный оборот.
Высказывания футболиста проверяют на экстремизм.
Избиение чиновников Минтранса в "Кофемании"
сопровождалось оскорблениями, которые пьяный Кокорин-старший выкрикивал в адрес Дениса Пака. Эксперты заинтересовались, нет ли в них вражды
и унижения человеческого достоинства.
Следователям братья Кокорины (Кирилл также
арестован) рассказали, что в то роковое утро в "Кофемании" заиграл известный
трек Gangnam Style. Это стало своего рода катализатором для нападения на
чиновника азиатской внешности, пишет Telegram-канал Mash.
Ранее, на очной ставке с потерпевшими, Александр Кокорин
извинился перед Денисом Паком, однако прощения не получил. Эксперты проверяют, подходят
ли высказывания футболиста по поводу национальной принадлежности чиновника под
282 статью Уголовного кодекса ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение
человеческого достоинства"). В совокупности со статьей о хулиганстве
спортсмен может получить шесть лет тюрьмы.
Напомним, 8 октября футболисты с группой приятелей избили
водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который ожидал ее у гостиницы
"Пекин". Мужчина был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. В
драке участвовал и младший брат Кокорина Кирилл, который также задержан.
Позже дебоширы устроили драку в "Кофемании" на
Большой Никитской. Жертвами оказались чиновники Минпромторга. Сотрудник
ведомства Денис Пак получил удар стулом по голове и сотрясение мозга, его
спутник – ушибы и синяки.
Братья Кокорины и Павел Мамаев будут находиться под арестом в
"Бутырке" до 8 декабря. Так решил Мосгорсуд.