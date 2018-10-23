Режиссер Егор Кончаловский и актриса Любовь Толкалина воссоединились. Бывшие супруги появились в свете вместе, чтобы привести на бал их общую дочь Марию.

Режиссер Егор Кончаловский и актриса Любовь Толкалина воссоединились. Бывшие супруги появились в свете вместе, чтобы привести на бал их общую дочь Марию.В Колонном зале Дома союзов состоялось ежегодное мероприятие, организованное известным глянцевым журналом Tatler, – Бал дебютанток. Вкратце его суть в том, чтобы юные дочери из российской элиты и именитых семей вышли в свет и были представлены широкой публике. Столь значимое событие обычно сопровождается обилием людей из отечественного шоу-бизнеса. В свою очередь, многие из них приводят на светское мероприятие даже маленьких детей.Среди дебютанток оказалась и дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной Мария. Девушка появилась на паркете в открытом платье нежного сиреневого оттенка, изюминкой которого стала необычная гофрированная юбка. Кудрявые от природы волосы Мария небрежно заколола. Судя по многочисленным комментариям в Сети, Марию и ее образ признали одним из самых удачных."Кончаловская красивая) Намешали кровей и такая интересная девушка получилась. Толкалина счастливая, вывела дочь в свет)) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "У Кончаловского дочка вполне себе подходит под определение дебютантки", "понравилась Кончаловская и ее мама. хоть новая струя в этом болоте", – высказались пользователи Сети.Как верно подметили некоторые комментаторы, Марию на светский раут действительно вывели Егор Кончаловский и Любовь Толкалина. Для них это оказался первый совместный выход в свет после расставания. Напомним, о разрыве с режиссером актриса сообщила в январе 2017 года. "И совсем тайное и главное – только окончательно расставшись с мужем, я научилась с ним дружить", – написала артистка в Facebook. Выяснилось, что Егор и Любовь уже восемь лет не живут вместе. Позднее бывшие влюбленные объяснили, что у них было слишком мало общих интересов.