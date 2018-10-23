Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян раскритиковал программу Судьба человека с приглашенной в качестве героя телеведущей Региной Дубовицкой. Он уверен, что не стоило говорить в эфире о том, как жил в последние дни Михаил Задорнов.

Член экспертного совета по развитиюинформационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян раскритиковалпрограмму "Судьба человека" с приглашенной в качестве героя телеведущей РегинойДубовицкой. Он уверен, что не стоило говорить в эфире о том, как жил в последниедни Михаил Задорнов."На мой взгляд, копаться в последних днях покойного,который умер мучительной смертью – это ниже плинтуса. Зачем снова ворошить этуболезненную историю, связанную с Задорновым и его последними днями?" – прокомментировалсвое отношение к эфиру для Dni.Ru Манукян. "Дубовицкая давно непоявлялась на экране и решила таким образом о себе напомнить?" – негодует эксперт.По его мнению, Борис Корчевников, судя по всему, затосковалпо временам "Прямого эфира", "где теперь Малахов во всем этомкопается". "Вроде такая приличная новая передача у него и вдруг подробностисмерти Михаила Николаевича обсуждаются. Повышайте себе рейтинги другими способами.Оставьте в покое покойников", – разнес Корчевникова из-за эфира эксперт.Как писали Dni.Ru, Регина Дубовицкая ранее поделилась воспоминаниями о последних днях . "Я когда его увидела,поняла, что не могу пригласить его на съемку, хотя я его уже и пригласила.Потому что в таком состоянии показывать его зрителям нельзя", – призналасьведущая.Напомним, МихаилЗадорнов умер 10 ноября 2017 года в возрасте 69 лет. У артиста выявили ракголовного мозга в октябре 2016-го. В конце ноября того же года был прооперирован в Германии, но болезнь победила.