Член экспертного совета по развитию
информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян раскритиковал
программу Судьба человека с приглашенной в качестве героя телеведущей Региной
Дубовицкой. Он уверен, что не стоило говорить в эфире о том, как жил в последние
дни Михаил Задорнов.
Член экспертного совета по развитию
информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян раскритиковал
программу "Судьба человека" с приглашенной в качестве героя телеведущей Региной
Дубовицкой. Он уверен, что не стоило говорить в эфире о том, как жил в последние
дни Михаил Задорнов.
"На мой взгляд, копаться в последних днях покойного,
который умер мучительной смертью – это ниже плинтуса. Зачем снова ворошить эту
болезненную историю, связанную с Задорновым и его последними днями?" – прокомментировал
свое отношение к эфиру для Dni.Ru Манукян. "Дубовицкая давно не
появлялась на экране и решила таким образом о себе напомнить?" – негодует эксперт.
По его мнению, Борис Корчевников, судя по всему, затосковал
по временам "Прямого эфира", "где теперь Малахов во всем этом
копается". "Вроде такая приличная новая передача у него и вдруг подробности
смерти Михаила Николаевича обсуждаются. Повышайте себе рейтинги другими способами.
Оставьте в покое покойников", – разнес Корчевникова из-за эфира эксперт.
Как писали Dni.Ru, Регина Дубовицкая ранее поделилась воспоминаниями о последних днях . "Я когда его увидела,
поняла, что не могу пригласить его на съемку, хотя я его уже и пригласила.
Потому что в таком состоянии показывать его зрителям нельзя", – призналась
ведущая.
Напомним, Михаил
Задорнов умер 10 ноября 2017 года в возрасте 69 лет. У артиста выявили рак
головного мозга в октябре 2016-го. В конце ноября того же года был прооперирован в Германии, но болезнь победила.