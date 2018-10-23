Трудно поверить, что вечно юной Наташе Королевой 45 лет. Говорят, что это возраст, когда баба – ягодка опять. Именно так – Ягодка – Наташа и назвала свой бенефис в Кремле.

Трудно поверить, что вечно юной Наташе Королевой 45 лет. Говорят, что это возраст, когда "баба – ягодка опять". Именно так – "Ягодка" – Наташа и назвала свой бенефис в Кремле.Строго говоря, это был юбилейный вечер мамы артистки – Людмилы Порывай. Еще до начала концерта она ходила по зрительному залу, фотографировалась со всеми желающими и раздавала автографы. А все гости, которые в этот вечер выходили на сцену к Наташе, неизменно дарили цветы колоритной маме Наташи.Сергей Глушко, больше известный как Тарзан, вынес Людмиле Порывай огромный букет подсолнухов. А молодой композитор Герман Титов, чьи песни есть в репетуаре Лолиты, Баскова и Мизайлова, побаловал маму Наташи розами. В концерте прозвучало несколько его композиций, а сам он – молодой красавец! – исполнил с Королевой дуэтом песню "Я верю". "Это плод нашей совместной любви", – пояснила артистка. Их творческий контакт явно удался!"Людмила Иванова шепнула мне, что Наташа ни к кому, как ко мне, ранее не привязывалась, – признался Титов. – Поэтому попросила ценить это отношение. Я очень буду стараться".Конечно, говорить о том, что у Королевой роман с Титовым не только творческий не приходится, хотя Наташа и призналась, что ей по жизни "везет на композиторов". Она давно и счастлива замужем - этом году исполняется 15 лет ее браку с Тарзаном, у них растет сын Архип. И более красивой семьи на на нашей сцене сложно найти."Мне везло с композиторами, а моей маме – с зятьями", – призналась артистка. И представила премьеру песни "Зять", которую, конечно, исполнила вместе с благоверным. Это был самый яркий номер концерта. А самым трогательным стало исполнение украинской песни "Цвете терен". Причем спели его представительницы разных национальностей – Диана Гурцкая из Грузии, Дина Гарипова из Татарстана, Анастасия Спиридонова из Беларуси и, конечно, Наташа Королева из Киева. "Я за то, чтобы всегда был мир", – пояснила артистка. Ей, напомним, закрыт въезд на родину – она в в "черном" списке СБУ Украины. Там посчитали, что деятельность певицы, которая поет по "Желтые тюльпан" и "Ласточку", почему-то "противоречит интересам национальной безопасности".