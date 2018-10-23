Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал разговоры о дедолларизации российской экономики спекулятивными. По мнению чиновника, Россия в ближайшие 20 лет не сможет торговать с Европой в рублях, а за китайский юань мало чего дадут на мировых рынках.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал разговоры одедолларизации российской экономики спекулятивными. По мнению чиновника, Россияв ближайшие 20 лет не сможет торговать с Европой в рублях, а за китайский юань малочего дадут на мировых рынках.Уйти от доллара России будет непросто: наша страна покупает усвоих торговых партнеров оборудование, товары, материалы, продовольствие… Самымблизким и крупным импортером является Евросоюз. Кудрин пояснил, что с европейскимистранами Россия не сможет торговать в рублях."Сама тема о планах дедолларизации сегодня спекулятивнозвучит", – сказал руководитель Счетной палаты на полях XVIIОбщероссийского форума "Стратегическое планирование в регионахРоссии".Как отметил экс-министр финансов, в балансе нашей экономики необходимоиметь большой объем конвертируемойвалюты. "Речь идет о долларах, евро, фунтах стерлингов, швейцарскихфранках и иенах", – приводит слова Кудрина.Если верить прогнозу экс-министра финансов, в ближайшие двадесятка лет большая часть торговли будет осуществляться исключительно законвертируемую валюту. Поэтому отказываться от доллара России раньше времени нестоит.Напомним, в июле этого года глава ВТБ Андрей Костин предложилплан по увеличению использования рубля в международных расчетах. На встрече сПутиным он попросил президента и правительство рассмотреть предложение банка.Российский лидер план поддержал, но при этом подчеркнул, что Россия от доллараотказываться полностью не собирается.После начала широкого обсуждения темы дедолларизацииэкономики российские банки заметили серьезный отток валютных вкладов физическихлиц. Правительство было вынуждено успокоить граждан, заявив, что оно не планируетотказываться от расчетов в долларах, запрещать их хождение в стране, а такжевводить какие-либо другие ограничения в этой сфере.