Группа Мираж – один из самых успешных и узнаваемых музыкальных брендов. Так что ничего странного, что всякие мошенники и самозванцы пытаются на нем зарабатывать. Но Валерий Соколов, написавший большую часть хитов коллектива (Музыка нас связала, Видео, Наступает ночь), всерьез намерен дать им отпор.

Группа "Мираж" – один из самых успешных и узнаваемых музыкальных брендов. Так что ничего странного, что всякие мошенники и самозванцы пытаются на нем зарабатывать. Но Валерий Соколов, написавший большую часть хитов коллектива ("Музыка нас связала", "Видео", "Наступает ночь"), всерьез намерен дать им отпор."Екатерина Болдышева и Алексей Горбашов, которые сегодня называют себя "оригинальный состав группы "Мираж", в начале 90-х были лишь одним из нескольких составов коллектива, – рассказал Соколов Dni.Ru. – Но сегодня они выглядят по меньшей мере странно. Ведь население нашей страны с ними группу "Мираж" не связывает вообще, ассоциации связаны лишь Маргаритой Суханкиной и Натальей Гулькиной, которые, по моему мнению, и являются легендарным (золотым) составом"."Проблема вся в том, что некие люди провели манипуляции с товарным знаком "Мираж", который был зарегистрирован без моего согласия, и сейчас его пытаются увязать с не особо известными личностями, – продолжает Соколов. – А коллектив, который называет себя группой "Мираж", не имеет права исполнять написанные мною основные хиты группы. В итоге за пару лет своей деятельности этот коллектив (Болдышева, Горбашов), не имея от меня разрешения на исполнение моих песен, попросту исковеркал их. Например, песню "Музыка нас связала" вы сегодня услышите на английском или татарском языках. При этом подобные издевательства над моими песнями мне объясняют современными изменениями и якобы востребованностью песни за границей"."В свое время с Алексеем Горбашовым много лет судился мой соавтор Андрей Литягин и даже вынес этому составу судебный запрет на исполнение всех песен из репертуара группы "Мираж", – напомнил Соколов. Он всерьез намерен защищать свою интеллектуальную собственность и судиться с самозванцами. Впрочем, никакие суды не мешают поклонникам любить хиты "Миража", которые звучат в театрально-музыкальном шоу Маргариты Суханкиной "Музыка нас связала".Напомним, что свое название "Мираж" получил в 1986 году. Спустя некоторое время Андреем Литягиным было сочинено 12 композиций, на которые поэт Валерий Соколов положил стихи, ориентированные на женский вокал. Для исполнения вокальных партий первых песен авторы пригласили Маргариту Суханкину. В связи с этим Dni.Ru посчитали правильным дать слово и Алексею Горбашову, которого Валерий Соколов назвал "самозванцем"."Любопытно слушать из уст Валерия подобные обвинения, хотя совсем недавно Соколов говорил прямо противоположные вещи, называя нас создателями стиля и олицетворением "Миража". У меня до сих пор хранится видеозапись этого интервью. Наверное, это не очень хорошо, когда человек вдруг меняет свое мнение или забывает свои собственные слова, – рассказал Алексей (в редакции Dni.Ru есть запись. – Прим. ред). – При этом сам Соколов имел отношение к проекту 30 лет назад, после чего ушел вместе с Разиной в свободное плавание. Он написал 12 из полусотни композиций группы. Он сам называет их "основными хитами группы". Я нисколько не умаляю его вклад, он написал замечательные тексты, но если обратиться к статистике в интернете, то хиты "Я жду тебя" и "Словно тень", тексты которых написала Елена Степанова, имеют намного большее количество просмотров. Поэтому спорить о том, какие хиты основные, а какие нет – просто бессмысленно"."При этом отмечу, что на данный момент у нас есть полное юридическое право исполнять и его песни, – продолжает Горбашов. – Самому же Соколову суд по интеллектуальной собственности уже дважды отказал в праве на товарный знак "Мираж" по его иску к Роспатенту. В свое время именно Андрей Литягин предложил нам воссоединиться и воссоздать коллектив для того, чтобы начать работу над новым материалом. К сожалению, Валера Соколов постоянно идет не в ногу со всеми и сейчас в очередной раз пытается вставить палки в колеса, хотя это у него не очень получается – наши концерты с успехом идут, в том числе и за рубежом. Это такой синдром Ханка, который запрещал петь свои песни Ядвиге Поплавской. Возможно, это что-то возрастное… Очень жаль, все мы не молодеем".