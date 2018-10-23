Специалисты посетили супермаркеты на улицах Л.Толстого и Ленинградской

Специалисты посетили супермаркеты на улицах Л.Толстого и ЛенинградскойУправление регионального Роспотребнадзора при проверке двух магазинов в Муроме выявило серьезные нарушения. Специалисты посетили супермаркеты на улицах Л.Толстого и Ленинградской после жалоб горожан на постоянную просрочку.В продуктовых отделах действительно продавали колбасу, сыр и сосиски, кофе и кефир с давно истекшим сроком годности.На виновные лица составили протоколы об административных правонарушениях. АО «Дикси Юг» грозит наказание в виде штрафов. В сумме получилось почти 400 тысяч рублей, однако компания не согласна с решением и попыталась обжаловать их в Арбитражном суде.Однако суд оставил наказание без изменений.