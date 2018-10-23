Он предложил увеличить численность участников публичных мероприятий без уведомления в администрацию

Он предложил увеличить численность участников публичных мероприятий без уведомления в администрациюВ региональное ЗакСобрание внесли на рассмотрение проект по поводу митингов и пикетов. Автор законопроекта - Максим Шевченко. Он предложил увеличить численность участников публичных мероприятий без уведомления в администрацию, а также снизить расстояние между одиночными пикетами.Если народные избранники примут этот проект, то выходить на митинги в гайд-парк, не уведомляя мэрию заранее, можно будет в количестве 300 человек. Пока что горожанам позволительно собираться только в количестве 100 человек. Расстояние между одиночными пикетами предлагается сократить с 50 до 20 метров.По мнению Максима Шевченко, данные меры - это ответ на сложившуюся негативную практику. Например, незаконные отказы городской администрации в проведении митингов и пикетов, которые не устраивали власть.