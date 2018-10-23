Его назначение может состояться на днях

Его назначение может состояться на дняхГубернатор Владимир Сипягин продолжает формировать свою команду. В ближайшее время бывший депутат регионального ЗакСобрания Максим Васенин станет заместителем директора департамента финансов Владимирской области. Его руководителем будет вице-губернатор по бюджетной и налоговой политике Вячеслав Кузин.Депутат рассказал, что документы на трудоустройство он уже подал. Его назначение может состояться на днях.Максим Васенин родился 1 октября 1975 года в Кирове. Окончил МГУ по специальности «математические методы анализа экономики»». В 2009 году был избран председателем комитета ЗС по бюджетной и налоговой политике. Депутат четвертого, пятого и шестого созывов ЗакСобрания.