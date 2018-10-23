Администрация Владимира вложится в долевое строительство квартир для очередников. Депутаты Горсовета на внеочередном заседании выделили управлению архитектуры и строительства 16 миллионов рублей на покупку жилья для малообеспеченных граждан. Деньги по областной программе Социальное жилье на 2018 год город получил уже давно. Но до сих пор так и не смог потратить их по назначению и купить квартиры для нуждающихся. Почему Белый дом разрешил приобретать квартиры для очередников в недостроенном жилье и не пополнится ли из-за этого список обманутых дольщиков - расскажет Оксана Любимова.

Администрация Владимира вложится в долевое строительство квартир для очередников. Депутаты Горсовета на внеочередном заседании выделили управлению архитектуры и строительства 16 миллионов рублей на покупку жилья для малообеспеченных граждан. Деньги по областной программе "Социальное жилье" на 2018 год город получил уже давно. Но до сих пор так и не смог потратить их по назначению и купить квартиры для нуждающихся. Почему Белый дом разрешил приобретать квартиры для очередников в недостроенном жилье и не пополнится ли из-за этого список обманутых дольщиков - расскажет Оксана Любимова.На повестке дня внеочередного заседания Горсовета один бюджетный вопрос - покупка квартир для очередников по областной программе "Социальное жилье". На это в городской казне предусмотрено 16 миллионов областных и городских денег. 2018 год заканчивается, а жилье нуждающиеся так и не получили. Представители администрации объясняют депутатам: цена, которую строителям предлагают за квадратный метр жилья с отделкой, занижена. Цифра не дотягивает до 35 тысяч рублей за квадрат. Администрация Владимира дважды выставляла документы на аукцион, но желающих продавать готовые квартиры с ремонтом за такие деньги среди застройщиков не нашлось. Чтобы не срывать программу "Социальное жилье", Белый дом разрешил покупать квартиры очередникам в ещё только строящихся домах.Владимир Гарев, первый заместитель главы администрации г. Владимира: "Мы просим эти денежные средства, которые предусмотрены в бюджете, в смете администрации города Владимира направить в смету управления архитектуры и строительства, чтобы они реализовали эти средства и приобрели социальное жилье по долевому участию".В прошлом году таким же способом город уже приобрел для очередников 27 квартир, в этом году рассчитывают купить для нуждающихся 500 квадратных метров жилья. Условия покупки в соответствии с законом выставят на конкурс. Одно из них, по словам городских властей, - сдача жилья до конца 2018 года.Владимир Гарев, первый заместитель главы администрации г. Владимира: "Пока порядка 7-8 квартир. Будет конкурс, и, естественно, мы и управление архитектуры и строительства проработали этот вопрос. И сейчас уже есть предложения: тот дом, который максимально, в максимальной готовности к сдаче в этом году".Депутаты поинтересовались у администрации: а не получит ли город новых обманутых дольщиков, да еще и по государственной программе?Ольга Деева, глава г. Владимира: "Кто будут те строители, которые будут выделять это жилье. Не останутся ли у нас обманутые дольщики. Но, подтвердила администрация, что это будут строители, которые ответственно относятся к этой программе. И, естественно, мы будем контролировать этот вопрос, чтобы наши жители не остались без жилья".В каком конкретно районе Владимира для очередников купят квартиры - станет известно только после проведения конкурса. Но судя по озвученной на Горсовете информации, конкурсные условия заинтересовали одного из застройщиков в Юрьевце.