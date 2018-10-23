Канцлер Германии Ангела Меркель хочет угодить и России, и США. Поддерживая проект Северный поток – 2, одновременно с этим она выделяет деньги на строительство терминала для приема американского сжиженного газа.

Канцлер Германии Ангела Меркель хочет угодить и России, иСША. Поддерживая проект "Северный поток – 2", одновременно с этим онавыделяет деньги на строительство терминала для приема американского сжиженногогаза.Очевидно, что российский газ дешевле американского, которыйнужно добыть, сжать под большим давлением, загрузить в танкер, перевести черезокеан и привести к стандартному давлению для передачи по трубам. Процесс этоттрудоемкий и дорогой. Наше голубое топливо прямо на месторождении можно закачиватьв трубу и транспортировать в Европу.Но Германии важнее поддержать Америку, которая пытаетсяуправлять всем миром и диктовать странам свои условия. Как пишет The Wall Street Journal, канцлер ФРГ предложилаправительственную поддержку проекту строительства терминала для приема поставоксжиженного природного газа из США.В статье отмечается, что таким образом Меркель пошла науступки американскому президенту Дональду Трампу, который пытается ослабитьпозиции России на крупнейшем в Европе энергетическом рынке.При этом самаМеркель оценивает свое решение как стратегическую победу: Берлин надеется, чтовопрос с американским газом может помочь решить затянувшийся торговый спор идаже защитить от американских санкций трубопровод "Северный поток – 2".Интересно, что даже МИД Германии ранее достаточно холодно отзывалсяо поставках американского газа: в дипломатическом ведомстве заявляли, что СПГиз США, который связан с высокой себестоимостью из-за способов его добычи итранспортировки, сейчас в Германии неконкурентоспособен.