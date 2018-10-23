Канцлер Германии Ангела Меркель хочет угодить и России, и
США. Поддерживая проект Северный поток – 2, одновременно с этим она
выделяет деньги на строительство терминала для приема американского сжиженного
газа.
Канцлер Германии Ангела Меркель хочет угодить и России, и
США. Поддерживая проект "Северный поток – 2", одновременно с этим она
выделяет деньги на строительство терминала для приема американского сжиженного
газа.
Очевидно, что российский газ дешевле американского, который
нужно добыть, сжать под большим давлением, загрузить в танкер, перевести через
океан и привести к стандартному давлению для передачи по трубам. Процесс этот
трудоемкий и дорогой. Наше голубое топливо прямо на месторождении можно закачивать
в трубу и транспортировать в Европу.
Но Германии важнее поддержать Америку, которая пытается
управлять всем миром и диктовать странам свои условия. Как пишет The Wall Street Journal, канцлер ФРГ предложила
правительственную поддержку проекту строительства терминала для приема поставок
сжиженного природного газа из США.
В статье отмечается, что таким образом Меркель пошла на
уступки американскому президенту Дональду Трампу, который пытается ослабить
позиции России на крупнейшем в Европе энергетическом рынке.
При этом сама
Меркель оценивает свое решение как стратегическую победу: Берлин надеется, что
вопрос с американским газом может помочь решить затянувшийся торговый спор и
даже защитить от американских санкций трубопровод "Северный поток – 2".
Интересно, что даже МИД Германии ранее достаточно холодно отзывался
о поставках американского газа: в дипломатическом ведомстве заявляли, что СПГ
из США, который связан с высокой себестоимостью из-за способов его добычи и
транспортировки, сейчас в Германии неконкурентоспособен.