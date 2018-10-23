На
сегодняшний день в столице реализован комплекс мер по цифровизации
строительной отрасли. Теперь девелоперы могут получить весь цикл
процедур в электронном формате. По словам заместителя руководителя
Департамента градостроительной политики Москвы Надежды Каравановой,
благодаря этому реализовывать свои проекты застройщикам стало легче.
На
сегодняшний день в столице реализован комплекс мер по цифровизации
строительной отрасли. Теперь девелоперы могут получить весь цикл
процедур в электронном формате. По словам заместителя руководителя
Департамента градостроительной политики Москвы Надежды Каравановой,
благодаря этому реализовывать свои проекты застройщикам стало легче.
Она
отметила, что в цифровом формате строительным компаниям предоставляются множество
процедур – от получения градостроительного плана земельного участка
(ГПЗУ) до ввода в эксплуатацию. "Всего 19 государственных услуг, из них
16 – исключительно в электронном виде", – подчеркнула Караванова.
Также
для застройщиков действуют специальные сервисы, позволяющие оперативно
получать информацию по интересующим вопросам. В том числе с этими целями в столице
работает . По словам Каравановой,
с момента создания сервиса его специалисты обработали порядка 15 тысяч
обращений. "Также заработал и уже стал популярен у застройщиков
специальный электронный сервис "Калькулятор процедур в сфере
строительства", – отметила она.
Кроме того, уже в следующем месяце застройщики смогут подавать единую электронную заявку на подключение и выдачу актов о техприсоединении к сетям тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения. Это сократит
количество документов, которые должны предоставлять компании для получения
услуг в рамках технического присоединения.
"Правительство Москвы уже
подписало соглашения с шестью ресурсоснабжающими организациями о
подключении объектов к сетям по одной заявке", – сказала Караванова.
Среди них – "Мосводоканал", "МОСГАЗ", "Мособлгаз"
и другие. Соответствующие соглашения эти организации заключили с
правительством Москвы в середине августа. Сейчас идет работы по
утверждению регламентов, которые содержат последовательность и сроки
выполнения процедур.
Также до
конца года столичные застройщики получат возможность получить в цифровом виде услугу по предоставлению информации из Сводного плана
подземных коммуникаций и сооружений. "Она будет доступна только
в электронном формате", – уточнила заместитель руководителя столичного
Департамента градостроительной политики.
В целом, отметила Караванова,
цифровизация строительной отрасли в Москве имеет положительную
динамику, следующий этап – предоставление комплексных услуг. "Например, в
Москве можно поставить объект на кадастровый учет на основании пакета
документов, направляемых Мосгосстройнадзором,
без участия самих застройщиков, что экономит время", – рассказала она.
Таким образом строительные компании получат результат сразу двух услуг:
разрешения на ввод и кадастровый учет объекта.
Стоит
отметить, что в Департаменте градостроительной политики проводятся
обучающие семинары по получению услуг и условиям прохождения процедур. В
начале октября стартовал новый цикл мероприятий, запланировано еще
более 10 событий.
Ранее глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин
отмечал, что в городе по поручению мэра Сергея Собянина ведется
комплексная работа по снижению административных барьеров для
застройщиков, оптимизации процессов получения услуг и сокращения сроков
их предоставления. По его словам, 90% всех заявлений на получение услуг в
отрасли подается в электронном формате.