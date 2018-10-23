На сегодняшний день в столице реализован комплекс мер по цифровизации строительной отрасли. Теперь девелоперы могут получить весь цикл процедур в электронном формате. По словам заместителя руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Надежды Каравановой, благодаря этому реализовывать свои проекты застройщикам стало легче.

Насегодняшний день в столице реализован комплекс мер по цифровизациистроительной отрасли. Теперь девелоперы могут получить весь циклпроцедур в электронном формате. По словам заместителя руководителяДепартамента градостроительной политики Москвы Надежды Каравановой,благодаря этому реализовывать свои проекты застройщикам стало легче.Онаотметила, что в цифровом формате строительным компаниям предоставляются множествопроцедур – от получения градостроительного плана земельного участка(ГПЗУ) до ввода в эксплуатацию. "Всего 19 государственных услуг, из них16 – исключительно в электронном виде", – подчеркнула Караванова.Такжедля застройщиков действуют специальные сервисы, позволяющие оперативнополучать информацию по интересующим вопросам. В том числе с этими целями в столицеработает . По словам Каравановой,с момента создания сервиса его специалисты обработали порядка 15 тысячобращений. "Также заработал и уже стал популярен у застройщиковспециальный электронный сервис "Калькулятор процедур в сферестроительства", – отметила она.Кроме того, уже в следующем месяце застройщики смогут подавать единую электронную заявку на подключение и выдачу актов о техприсоединении к сетям тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения. Это сократитколичество документов, которые должны предоставлять компании для полученияуслуг в рамках технического присоединения."Правительство Москвы ужеподписало соглашения с шестью ресурсоснабжающими организациями оподключении объектов к сетям по одной заявке", – сказала Караванова.Среди них – "Мосводоканал", "МОСГАЗ", "Мособлгаз"и другие. Соответствующие соглашения эти организации заключили справительством Москвы в середине августа. Сейчас идет работы поутверждению регламентов, которые содержат последовательность и срокивыполнения процедур.Также доконца года столичные застройщики получат возможность получить в цифровом виде услугу по предоставлению информации из Сводного планаподземных коммуникаций и сооружений. "Она будет доступна тольков электронном формате", – уточнила заместитель руководителя столичногоДепартамента градостроительной политики.В целом, отметила Караванова,цифровизация строительной отрасли в Москве имеет положительнуюдинамику, следующий этап – предоставление комплексных услуг. "Например, вМоскве можно поставить объект на кадастровый учет на основании пакетадокументов, направляемых Мосгосстройнадзором,без участия самих застройщиков, что экономит время", – рассказала она.Таким образом строительные компании получат результат сразу двух услуг:разрешения на ввод и кадастровый учет объекта.Стоитотметить, что в Департаменте градостроительной политики проводятсяобучающие семинары по получению услуг и условиям прохождения процедур. Вначале октября стартовал новый цикл мероприятий, запланировано ещеболее 10 событий.Ранее глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллинотмечал, что в городе по поручению мэра Сергея Собянина ведетсякомплексная работа по снижению административных барьеров длязастройщиков, оптимизации процессов получения услуг и сокращения срокових предоставления. По его словам, 90% всех заявлений на получение услуг вотрасли подается в электронном формате.